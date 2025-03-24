Шоколадно-мигдальне печиво пропонує унікальну текстуру, яка відрізняє його від типових сухих рецептів – у нього м'яка, схожа на брауні, внутрішня структура. Ці ласощі не лише смачні, але й прості у приготуванні, пише 24 Канал з посиланням на Дім.

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Шоколадне печиво з мигдалем

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 10 – 12

Інгредієнти:

– 200 грамів борошна;

– 2 яйця;

– 1/2 чайної ложки розпушувача;

– 100 грамів вершкового масла;

– 3 столові ложки какао-порошку;

– плитка молочного шоколаду;

– 150 грамів цукру;

– 30 – 50 грамів очищеного мигдалю;

– 1 чайна ложка ванільного цукру;

– дрібка солі.

Приготування:

Змішайте всі складники тіста для печива.

Мигдаль подрібніть і насипте у тісто.

Шоколад наріжте на шматки й також додайте у тісто. Покладіть його у холодильник на 30 хвилин.

Дістаньте тісто, сформуйте печиво і випікайте 15 хвилин при температурі 180 градусів.

Розтопіть шоколад на водяній бані й полийте печиво.

Смачного!

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