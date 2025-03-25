24 Канал з посиланням на Storinka пропонує приготувати десерт з полуницею та йогуртом. Смаколик досить легкий у приготуванні, і не потрібно витрачати купу зусиль та грошей на продукти.

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Десерт із полуницею та йогуртом

  • Час: 1 година 15 хвилин
  • Порції: 6

Інгредієнти:
– 250 грамів рікотти;
– 2 яйця;
– цедра 1 лимона;
– 100 грамів густого білого йогурту;
– 50 грамів кукурудзяного крохмалю;
– дрібка солі;
– підсолоджувачі – за бажанням;
– 100 грамів полуниці.

Приготування:

  1. Яйця поділіть на жовтки та білки, і додайте до них рікотту, цедру лимона, йогурт, крохмаль, та підсолоджувачі, якщо ви їх використовуєте.
  2. Все ретельно перемішайте, після чого почніть збивати білки, доки не з'явиться піна, і додайте дрібку солі.
  3. Все викладіть в попередньо змащену форму, наріжте полуницю на слайси та викладіть зверху.
  4. Запечіть в духовці при температурі 160 градусів приблизно 1 годину. Дайте трохи охолонути й все.

Смачного!

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