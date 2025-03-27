При цьому слід розуміти, що це складний десерт й успіх залежить від уваги до деталей і суворого дотримання рецептури. Якщо дотримуватися всіх кроків, результат обов'язково порадує. Рецептом пляцка "Старий Львів" ділиться 24 Канал з посилання на YouTube-канал "Львівські пляцки".

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Пляцок "Старий Львів" – рецепт

Час: 1 година 50 хвилин

1 година 50 хвилин Порції: 10

Інгредієнти для 2 білкових коржів:

– 6 яєчних білків;

– 1 грам солі;

– 150 грамів цукру;

– 300 грамів волоських горіхів;

– 200 грамів чорносливу без кісточки;

– 60 грамів крохмалю кукурудзяного.



Для шоколадно-медових коржів:

– 85 грамів меду;

– 180 грамів цукру;

– 120 грамів масла вершкового;

– 5 грамів соди;

– 6 жовтків;

– 50 грамів какао-порошку;

– 420 грамів борошна пшеничного.



Для крему:

– 600 мілілітрів молока;

– 100 грамів цукру;

– 40 грамів пудингу з ванільним смаком;

– 20 грамів крохмалю кукурудзяного;

– 350 грамів масла вершкового;

– 100 грамів згущеного вареного молока;

– 15 мілілітрів коньяку;

– 3 грами розчинної кави.



Для глазурі:

– 90 грамів молочного шоколаду;

– 20 грамів сметани 20%.

Як приготувати пляцок "Старий Львів": дивіться відео

Приготування:

До білків додайте сіль і збивайте міксером до пишної піни. По ложці додавайте цукор, не припиняючи збивати. Збивайте не менше 5 хвилин до стійкої піни.

Додайте кукурудзяний крохмаль і перемішайте до об'єднання.

Чорнослив наріжте шматочками і разом з горіхами вмішайте в білкову масу лопаткою.

Форму для випікання з бортиками розміром 18 на 28 сантиметрів застеліть пергаментом. Викладіть в неї половину білкової маси й розрівняйте лопаткою. Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 20 хвилин. Так саме спечіть другий корж.

Тим часом у каструлю викладіть мед, додайте цукор, вершкове масло і поставте грітися. Доведіть, помішуючи, до кипіння. Дайте масі охолонути 2 хвилини.

Насипте соду і перемішайте. Додайте жовтки й розітріть ложкою до однорідності.

Перелийте медову суміш в миску, додайте какао і перемішайте. Всипте просіяне борошно і замісіть еластичне тісто.

Розділіть його на 6 частин і зробіть кульки. Викладіть на тарілку, накрийте плівкою і тримайте в теплому місці.

Кожну кульку розкачайте між двома пергаментними листами по розміру форми. Викладіть корж у форму разом з нижнім пергаментом і поколіть виделкою.

Відправте у розігріту до 180 градусів духовку на 5 хвилин. Так випечіть всі 6 коржів. Краї рівно обріжте і перетворіть обрізки у крихту.

Для крему у сотейник налийте молоко, додайте цукор, пудинг, крохмаль і перемішайте вінчиком до зникнення грудочок.

Поставте на середній вогонь і, постійно помішуючи, доведіть суміш до кипіння. Проваріть 1 хвилину і зніміть з вогню. Накрийте молочну масу плівкою і залиште остигати до кімнатної температури.

Масло кімнатної температури збивайте міксером 6 – 7 хвилин. Поступово по 1 столовій ложці додавайте остиглу молочну масу, не припиняючи збивати. Крем має вийти пишним і ніжним.

Розділіть крем на 7 частин. До 4 з них додайте згущене молоко і перемішайте міксером до однорідності.

До коньяку насипте розчинну каву і розмішайте. Додайте цю суміш в крем зі згущеним молоком і перемішайте. Має вийти карамельний крем.

Перейдіть до збирання пляцка. У форму, в якій випікались коржі, викладіть один шоколадний корж, змастіть його 1/3 частиною білого крему і накрийте другим шоколадним коржем. Змастіть його карамельним кремом.

Зверху покладіть білковий корж і змастіть карамельним кремом. Накрийте його третім шоколадним коржем, змастіть білим кремом.

Далі іде 4 шоколадний корж, змащений карамельним кремом. Зверху покладіть другий білковий корж і змастіть карамельним кремом.

Далі 5 шоколадний корж, змастіть білим кремом. Накрийте останнім шоколадним коржем, перевернутим нижньою стороною уверх.

Накрийте пляцок кухонною дошкою, покладіть вантаж вагою 1 кілограм і залиште на 1 – 2 години за кімнатної температури.

Для глазурі у сотейник наламайте шматочки шоколаду, додайте сметану і грійте на невеликому вогні, постійно помішуючи, поки шоколад не розтопиться і маса не стане однорідною.

Теплу глазур нанесіть на верхній корж, розрівняйте і посипте крихтою з коржів. Накрийте пляцок плівкою і поставте в холодильник на 12 годин.

Смачного!

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