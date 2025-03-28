Не беда – сделать его дома легко, и понадобится всего 4 ингредиента. Как приготовить вареную сгущенку дома рассказывает 24 Канал со ссылкой на Shuba.

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Домашнее вареное сгущенное молоко

Время: 35 минут (3 часа варки)

35 минут (3 часа варки) Порции: 4

Ингредиенты:

– 1 литр молока;

– 0,5 килограмма сахара;

– 10 граммов сахара ванильного;

– 5 граммов соды пищевой.

Приготовление:

В кастрюлю налейте молоко и поставьте греться на средний огонь.

Когда оно станет теплым, добавьте обычный и ванильный сахар, соду. Мешайте венчиком, пока сахар не растворится.

Прикрутите огонь до минимального и варите 2,5 – 3 часа, время от времени помешивая. Готовьте, пока молоко не загустеет и не станет карамельного цвета. Объем должен уменьшиться почти на половину.

Затем дайте немного остыть. Готовое сгущенное молоко разлейте по банкам, закройте крышками и поставьте в холодильник.

Готово!

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