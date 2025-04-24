Зробити морозиво вдома власноруч дуже легко і швидко – не потрібно особливих гаджетів чи інгредієнтів. Рецептом домашнього морозива з молока ділиться 24 Канал.

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Домашнє морозиво з молока

  • Час: 20 хвилин (5 годин застигання)
  • Порції: 1

Інгредієнти:
– 1 склянка молока (від 2,5% жирності);
– 1 яйце;
– 2 столові ложки цукру;
– ванілін – на смак.

Приготування:

  1. Розмішайте до однорідної маси яйце з цукром та ваніліном. В готову суміш влийте молоко, помішуючи.
  2. Поставте суміш на малий вогонь. Як тільки маса нагріється, зніміть її з вогню та збийте міксером.
  3. Розподіліть суміш по формах та поставте в морозильну камеру на 5 годин.
  4. Готовий десерт прикрасьте тертим шоколадом, сиропами, джемами, свіжими фруктами тощо.

Готово!

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