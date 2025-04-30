Шоколадне масло можна легко приготувати без складних інгредієнтів. В результаті виходить смачна намазка для бутербродів або основи для крему на торти. Рецептом шоколадного масла з горіхами та корицею ділиться 24 Канал з посиланням на ElegantWoman.
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Шоколадне масло з горіхами та корицею
- Час: 15 хвилин (2 години на охолодження)
- Порції: 8
Інгредієнти:
– 200 грамів вершкового масла;
– 100 грамів шоколаду;
– 1 столова ложка молока;
– 1 столова ложка какао;
– 1 столова ложка цукрової пудри;
– 100 грамів горіхів;
– 1 пакетик ваніліну;
– кориця – на смак.
Приготування:
- Поставте водяну баню та розтопіть шоколад. Тим часом масло нехай стоїть на столі, бо має бути кімнатної температури.
- До шоколаду додайте столову ложку молока або вершків. Далі корицю на смак, цукор, какао-порошок, ванілін. Все ретельно перемішайте.
- Охолодіть масу та змішайте її з м'яким вершковим маслом. Тепер збийте міксером.
- Додайте горіхи – фундук або волоські ідеально підійдуть.
- Перекладіть готову масу в банку під кришку та поставте в холодильник для охолодження. Можете смакувати.
Смачного!
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