Стать кондитером хотя бы на один день может каждый из нас – для этого просто надо приготовить что-то сладенькое собственноручно. По этому случаю 24 Канал подготовил подборку простых десертов, которые сможет воспроизвести даже начинающий.
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3 простых торта, которые сможет сделать каждый
Домашний бисквит с клубникой
- Время: 1 час 15 минут
- Порции: 6 – 8
Ингредиенты:
– 4 яйца;
– 1 столовая ложка кипятка;
– 170 граммов сахарной пудры;
– 2 чайные ложки разрыхлителя;
– 1 столовая ложка муки;
– кукурузный крахмал;
– клубнику для украшения;
– сахарную пудру для посыпки;
– джем, взбитые сливки или крем – для прослойки.
Приготовление:
- Возьмите стакан 250 миллилитров и всыпьте туда муку и заполните емкость кукурузным крахмалом.
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Подготовьте две формы диаметром 20 сантиметров – их выстелите пергаментом и смажьте маслом или сливочным маслом.
- Белки яиц взбейте вместе с кипятком до пышной густой массы. Постепенно добавьте пудру и продолжайте взбивать.
- По одному вмешайте желтки. Муку с крахмалом просейте и всыпьте в тесто вместе с разрыхлителем. Взбейте до однородности.
- Тесто разделите на две части. Выпекайте коржи по 20 – 25 минут до золотистого оттенка.
- Остудите в формах в течение 5 минут, затем выложите на решетку для полного остывания. Коржи должны остаться пышными и не оседать.
- На нижний выложите выбранную вами начинку и накройте вторым. Затем присыпьте сахарной пудрой и украсьте клубникой. Оставьте на несколько часов, чтобы бисквит пропитался.
Приятного аппетита!
Лаймовый торт без выпечки
- Время: 20 минут
- Порции: 6 – 8
Ингредиенты для основы:
– 2 стакана грецких орехов;
– 1/2 стакана фиников королевские без косточек;
– 1 чайная ложка ванильного экстракта;
– 1/2 чайной ложки морской соли.
Для начинки:
– 2 стакана пюре из авокадо;
– 1/2 стакана сока лайма;
– 1/4 стакана кленового сиропа;
– 2 столовые ложки цедры лайма;
– 1/2 чайной ложки ванильного экстракта;
– 1/2 чайной ложки морской соли.
Лаймовый торт без выпечки / Фото Paleo Gluten-Free
Приготовление:
- Смешайте ингредиенты для основы в кухонном комбайне, пока масса не станет слипаться.
- Равномерно распределите полученное тесто по дну (и наполовину к стенкам) формы для пирога.
- В комбайне соедините все ингредиенты для начинки до однородности. А затем вмешайте туда пюре из авокадо и перемелите еще раз.
- Вылейте начинку поверх основы, разровняйте верх шпателем и поставьте охлаждаться в морозильную камеру на ночь, или пока она не достигнет желаемой консистенции.
Готово!
Манник на апельсиновом соке
- Время: 1 час 10 минут
- Порции: 6 – 8
Ингредиенты:
– 200 миллилитров апельсинового сока;
– 200 граммов манки;
– 200 граммов сахара;
– 1 лимон;
– 100 миллилитров масла (+1 – 2 столовые ложки для смазывания формы);
– 0,75 – 1 чайная ложка соды;
– 150 граммов муки.
Приготовление:
- Сок апельсина смешайте с сахаром и манкой. Добавьте к ним цедру лимона и масло и перемешайте. Оставьте на 30 минут – крупа должна набухнуть.
- Добавьте соду, перемешайте и введите порциями муку, помешивая. Затем все смешайте до однородности.
- Переложите в форму, смазанную маслом, и поставьте выпекаться в духовку, разогретую до 180 градусов на 30 – 35 минут.
Приятного аппетита!
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