Эту нежную и вкусную выпечку сможет приготовить каждый без особых кулинарных знаний. Рецептом творожного печенья делится 24 Канал со ссылкой на ua.новости.

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Творожное печенье – рецепт

Время: 1 час

1 час Порции: 1

Ингредиенты:

– 300 граммов творога домашнего;

– 1 яйцо;

– 100 граммов сахара;

– 100 граммов сливочного масла;

– 400 граммов муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 1/2 чайной ложки соли.

Приготовление:

Все ингредиенты смешайте вместе. Из них получится творожное тесто. Его сразу не раскатывайте, а заверните в пищевую пленку. Отправьте в холодильник на 30 минут.

Теперь раскатайте его так, чтобы оно было тоненьким. Вырежьте круги и из них сформируйте печенья. Как вам нравится по форме.

Выложите на противень с пергаментом. Выпекайте при 180 градусов в течение 25 минут.

Приятного аппетита!

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