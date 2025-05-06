Эту нежную и вкусную выпечку сможет приготовить каждый без особых кулинарных знаний. Рецептом творожного печенья делится 24 Канал со ссылкой на ua.новости.
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Творожное печенье – рецепт
- Время: 1 час
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 300 граммов творога домашнего;
– 1 яйцо;
– 100 граммов сахара;
– 100 граммов сливочного масла;
– 400 граммов муки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 1/2 чайной ложки соли.
Приготовление:
- Все ингредиенты смешайте вместе. Из них получится творожное тесто. Его сразу не раскатывайте, а заверните в пищевую пленку. Отправьте в холодильник на 30 минут.
- Теперь раскатайте его так, чтобы оно было тоненьким. Вырежьте круги и из них сформируйте печенья. Как вам нравится по форме.
- Выложите на противень с пергаментом. Выпекайте при 180 градусов в течение 25 минут.
Приятного аппетита!
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