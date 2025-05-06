Цю ніжну та смачну випічку зможе приготувати кожен без особливих кулінарних знань. Рецептом сирного печива ділиться 24 Канал з посиланням на ua.новини.

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Сирне печиво – рецепт

Час: 1 година

1 година Порції: 1

Інгредієнти:

– 300 грамів домашнього сиру;

– 1 яйце;

– 100 грамів цукру;

– 100 грамів вершкового масла;

– 400 грамів борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 1/2 чайної ложки солі.

Приготування:

Всі інгредієнти змішайте разом. З них вийде сирне тісто. Його відразу не розкачуйте, а загорніть в харчову плівку. Відправте в холодильник на 30 хвилин.

Тепер розкачайте його так, щоб воно було тоненьким. Виріжте кола та з них сформуйте печива. Як вам подобається за формою.

Викладіть на деко з пергаментом. Випікайте при 180 градусів протягом 25 хвилин.

Смачного!

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