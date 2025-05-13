Для цього знадобиться лише 15 хвилин. Як приготувати смачне печиво до чаю на сковороді розповідає 24 Канал з посиланням на News24.

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    Печиво до чаю на сковороді

    • Час: 15 хвилин
    • Порції: 1

    Інгредієнти:
    – 270 грамів борошна;
    – 50 грамів цукру;
    – 2 столові ложки рослинної олії;
    – 50 грамів сметани;
    – 1 яйце;
    – 1 чайна ложка розпушувача.

    Приготування:

    1. Відділіть яєчний білок від жовтка – вам знадобляться лише жовтки. У місткості з'єднайте їх з маслом, сметаною та цукром. Перемішайте до однорідної маси.
    2. В окремій місткості просійте борошно та всипте до нього розпушувач. Перемішайте, влийте підготовлену суміш та замісіть тісто.
    3. З нього зробіть ковбаску та наріжте печиво висотою 1 сантиметр.
    4. Печиво випікайте на сухій сковороді на середньому вогні з двох сторін до золотистої скоринки.

    Смачного!

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