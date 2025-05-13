Для цього знадобиться лише 15 хвилин. Як приготувати смачне печиво до чаю на сковороді розповідає 24 Канал з посиланням на News24.

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Печиво до чаю на сковороді

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– 270 грамів борошна;

– 50 грамів цукру;

– 2 столові ложки рослинної олії;

– 50 грамів сметани;

– 1 яйце;

– 1 чайна ложка розпушувача.

Приготування:

Відділіть яєчний білок від жовтка – вам знадобляться лише жовтки. У місткості з'єднайте їх з маслом, сметаною та цукром. Перемішайте до однорідної маси.

В окремій місткості просійте борошно та всипте до нього розпушувач. Перемішайте, влийте підготовлену суміш та замісіть тісто.

З нього зробіть ковбаску та наріжте печиво висотою 1 сантиметр.

Печиво випікайте на сухій сковороді на середньому вогні з двох сторін до золотистої скоринки.

Смачного!

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