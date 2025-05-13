Для цього знадобиться лише 15 хвилин. Як приготувати смачне печиво до чаю на сковороді розповідає 24 Канал з посиланням на News24.
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Печиво до чаю на сковороді
- Час: 15 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 270 грамів борошна;
– 50 грамів цукру;
– 2 столові ложки рослинної олії;
– 50 грамів сметани;
– 1 яйце;
– 1 чайна ложка розпушувача.
Приготування:
- Відділіть яєчний білок від жовтка – вам знадобляться лише жовтки. У місткості з'єднайте їх з маслом, сметаною та цукром. Перемішайте до однорідної маси.
- В окремій місткості просійте борошно та всипте до нього розпушувач. Перемішайте, влийте підготовлену суміш та замісіть тісто.
- З нього зробіть ковбаску та наріжте печиво висотою 1 сантиметр.
- Печиво випікайте на сухій сковороді на середньому вогні з двох сторін до золотистої скоринки.
Смачного!
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