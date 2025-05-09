Вийде такий пудинг найніжнішим, і може скласти конкуренцію будь-якому торту. Рецептом ніжного бананового пудингу ділиться 24 Канал з посиланням на Glamour.
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Ніжний банановий пудинг
- Час: 20 хвилин
- Порції: 4
Інгредієнти:
– 2 стиглі банани;
– 1,5 склянки молока;
– 1 столова ложка цукру;
– 1 дрібка ванільного екстракту;
– 1,5 столової ложки кукурудзяного крохмалю.
Приготування:
- Банани розімніть виделкою. Додайте цукор та склянку молока. Все перемішайте.
- Підігрійте до теплого стану та влийте ще молоко та введіть крохмаль. Заготовку заваріть на повільному вогні до загустіння.
- Масу постійно помішуйте, інакше будуть утворюватися грудочки. За бажанням додайте трохи ванільного екстракту та куркуми.
- Трохи охолодіть масу та збийте блендером. Поставте охолоджуватися в холодильник. Через кілька годин пудинг буде готовий.
Смачного!
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