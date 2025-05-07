Кожна господиня має свій унікальний варіант сирників. Для тих, хто не дуже добре ладнає з кухнею, існують ідеальні рецепти, які точно вийдуть. Таким ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку @olga_riabenko_.

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Ідеальні сирники – рецепт

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 650 грамів кисломолочного сиру 9%;

– 1 яйце;

– 4 столові ложки цукру;

– 1 чайна ложка ванільного цукру;

– 4 столові ложки борошна + для панірування;

– олія або масло ГХІ для смаження.

Як приготувати ідеальні сирники: дивіться відео

Приготування:

В миску викладіть сир, вбийте яйце, додайте цукор, ванільний цукор та борошно.

Вимішайте тісто до поки воно не стане еластичним.

Сформуйте ковбаску та наріжте порційно. Можете скористатись склянкою або столовою ложкою і сформувати сирники.

Обваляйте в борошні та обсмажте на олії або маслі ГХІ до золотавого кольору з обох боків. Подавайте з улюбленими джемами та ягодами чи фруктами.

Смачного!

Врахуйте: чому сирники при смаженні розпливаються і тануть.