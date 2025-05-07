Кожна господиня має свій унікальний варіант сирників. Для тих, хто не дуже добре ладнає з кухнею, існують ідеальні рецепти, які точно вийдуть. Таким ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку @olga_riabenko_.
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Ідеальні сирники – рецепт
- Час: 25 хвилин
- Порції: 4
Інгредієнти:
– 650 грамів кисломолочного сиру 9%;
– 1 яйце;
– 4 столові ложки цукру;
– 1 чайна ложка ванільного цукру;
– 4 столові ложки борошна + для панірування;
– олія або масло ГХІ для смаження.
Як приготувати ідеальні сирники: дивіться відео
Приготування:
- В миску викладіть сир, вбийте яйце, додайте цукор, ванільний цукор та борошно.
- Вимішайте тісто до поки воно не стане еластичним.
- Сформуйте ковбаску та наріжте порційно. Можете скористатись склянкою або столовою ложкою і сформувати сирники.
- Обваляйте в борошні та обсмажте на олії або маслі ГХІ до золотавого кольору з обох боків. Подавайте з улюбленими джемами та ягодами чи фруктами.
Смачного!