Доповнює його ніжний заварний крем. Рецептом тарту з ягодами ділиться 24 Канал з посиланням на UA.press.
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Тарт з ягодами та заварним кремом
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порції: 8
Інгредієнти для тіста:
– 200 грамів борошна;
– 100 грамів вершкового масла;
– 100 грамів цукрової пудри;
– 1 яйце.
Для крему:
– 2 яйця;
– 1 склянка цукру;
– 2 столові ложки борошна;
– 250 мілілітрів молока;
– 160 грамів вершкового масла.
Додатково:
– ягоди (малина чи полуниця);
– свіжа м'ята для прикраси.
Приготування:
- М'яке масло змішайте з цукровою пудрою, щоб вийшла однорідна консистенція. Вбийте в масу яйця та вимішайте.
- Поступово всипайте в масу борошно, продовжуючи помішувати. Кількох хвилин на замішування вистачить.
- Розкачайте та викладіть у форму. Поставте в холодильник на 40 хвилин.
- Потім відправте форму у духовку на 200 градусів приблизно на 25 – 30 хвилин. Після випікання основу для тарти охолодіть.
- Візьміть невелику місткість. В неї вбийте яйця, борошно, цукор, молоко. Все ретельно перемішайте та поставте на вогонь. Масу треба постійно мішати. Через 5 – 7 хвилин вона стане густою.
- Охолодіть її до кімнатної температури. Тепер цю масу збийте міксером з додаванням м'якого масла. Маса має вийти однорідна та пишна. Крем перемістіть у тарт.
- На останньому етапі викладіть ягоди. Поставте в холодильник, щоб він став ще смачнішим, а потім можете куштувати.
Смачного!
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