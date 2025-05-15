Доповнює його ніжний заварний крем. Рецептом тарту з ягодами ділиться 24 Канал з посиланням на UA.press.

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Тарт з ягодами та заварним кремом

Час: 1 година 30 хвилин

1 година 30 хвилин Порції: 8

Інгредієнти для тіста:

– 200 грамів борошна;

– 100 грамів вершкового масла;

– 100 грамів цукрової пудри;

– 1 яйце.



Для крему:

– 2 яйця;

– 1 склянка цукру;

– 2 столові ложки борошна;

– 250 мілілітрів молока;

– 160 грамів вершкового масла.



Додатково:

– ягоди (малина чи полуниця);

– свіжа м'ята для прикраси.

Приготування:

М'яке масло змішайте з цукровою пудрою, щоб вийшла однорідна консистенція. Вбийте в масу яйця та вимішайте.

Поступово всипайте в масу борошно, продовжуючи помішувати. Кількох хвилин на замішування вистачить.

Розкачайте та викладіть у форму. Поставте в холодильник на 40 хвилин.

Потім відправте форму у духовку на 200 градусів приблизно на 25 – 30 хвилин. Після випікання основу для тарти охолодіть.

Візьміть невелику місткість. В неї вбийте яйця, борошно, цукор, молоко. Все ретельно перемішайте та поставте на вогонь. Масу треба постійно мішати. Через 5 – 7 хвилин вона стане густою.

Охолодіть її до кімнатної температури. Тепер цю масу збийте міксером з додаванням м'якого масла. Маса має вийти однорідна та пишна. Крем перемістіть у тарт.

На останньому етапі викладіть ягоди. Поставте в холодильник, щоб він став ще смачнішим, а потім можете куштувати.

Смачного!

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