Дополняет его нежный заварной крем. Рецептом тарта с ягодами делится 24 Канал со ссылкой на UA.press.
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Тарт с ягодами и заварным кремом
- Время: 1 час 30 минут
- Порции: 8
Ингредиенты для теста:
– 200 граммов муки;
– 100 граммов сливочного масла;
– 100 граммов сахарной пудры;
– 1 яйцо.
Для крема:
– 2 яйца;
– 1 стакан сахара;
– 2 столовые ложки муки;
– 250 миллилитров молока;
– 160 граммов сливочного масла.
Дополнительно:
– ягоды (малина или клубника);
– свежая мята для украшения.
Приготовление:
- Мягкое масло смешайте с сахарной пудрой, чтобы получилась однородная консистенция. Вбейте в массу яйца и вымешайте.
- Постепенно всыпайте в массу муку, продолжая помешивать. Нескольких минут на замешивание хватит.
- Раскатайте и выложите в форму. Поставьте в холодильник на 40 минут.
- Затем отправьте форму в духовку на 200 градусов примерно на 25 – 30 минут. После выпекания основу для тарты охладите.
- Возьмите небольшую емкость. В нее вбейте яйца, муку, сахар, молоко. Все тщательно перемешайте и поставьте на огонь. Массу надо постоянно мешать. Через 5 – 7 минут она станет густой.
- Охладите ее до комнатной температуры. Теперь эту массу взбейте миксером с добавлением мягкого масла. Масса должна получиться однородная и пышная. Крем переместите в тарт.
- На последнем этапе выложите ягоды. Поставьте в холодильник, чтобы он стал еще вкуснее, а потом можете пробовать.
Приятного аппетита!
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