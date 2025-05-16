Это десерт, который всегда по вкусу. Рецептом домашних глазированных сырков делится 24 Канал со ссылкой на DailyNews.

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Домашние глазированные сырки

Время: 50 минут

50 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 180 граммов шоколада;

– 50 граммов сливочного масла;

– 125 граммов сгущенного молока;

– 400 граммов творога кисломолочного сыра 5%.

Приготовление:

Шоколад растопите на паровой бане. На доску положите отрез пищевой пленки. Ровным слоем нанесите на нее шоколад. Поставьте в холодильник на 10 минут. Шоколад должен немного схватиться, но не замерзнуть.

Мягкое сливочное масло, сгущенное молоко и творог смешайте в однородную массу. Хорошо взбейте блендером или миксером. По желанию можете добавить какой-то вкус, например, ванильный, или кокосовую стружку.

Выложите начинку на шоколад и сформируйте колбаску. Заверните в пленку и положите в морозилку на 30 минут. Затем нарежьте порционными кусочками.

Приятного аппетита!

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