Шоколадный десерт отлично сочетается с чашечкой кофе или любимого чая. Рецептов этой выпечки существует много, но 24 Канал со ссылкой на Woman24 предлагает один из лучших.
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Шоколадный брауни
- Время: 30 минут
- Порции: 6 – 8
Ингредиенты:
– 100 граммов + 1 чайную ложку сливочного масла;
– 2 яйца;
– 70 граммов муки;
– 2 столовые ложки какао;
– 100 граммов сахарной пудры;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 1 банан;
– 1 плитка шоколада;
– 50 миллилитров сливок.
Приготовление:
- Банан разомните вилкой, а масло комнатной температуры тщательно взбейте с пудрой. Добавьте яйца и снова тщательно взбейте.
- Всыпьте какао, муку, разрыхлитель и смешайте до однородной консистенции. Теперь в массу введите банан.
- Форму для выпекания застелите пергаментом и выложите туда тесто. Равномерно распределите и отправьте в духовку на 25 минут.
- Приготовьте соус – для этого растопите шоколад на водяной бане. Положите в него сливочное масло и тщательно перемешайте. Добавьте сливки.
- Достаньте брауни из духовки и дайте ему постоять 5 минут и полейте приготовленным соусом. Замечательный и вкусный брауни готов.
Приятного аппетита!
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