З невеликою кількістю інгредієнтів і часом приготування всього 20 хвилин, ця страва обіцяє стати теплим і хрустким частуванням. Завдяки ніжним скибочкам яблук, ноткам кориці та меду, штрудель втамує голод без відчуття провини, пише 24 Канал з посиланням на Glamour.

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Яблучний штрудель з лаваша

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порції: 6

Інгредієнти:

– 100 грамів лаваша;

– 350 грамів яблук чищених;

– 3 грами кориці;

– 1 столова ложка меду;

– 1 яєчний жовток.

Приготування:

Наріжте кубиками яблука. Змішайте їх з корицею та медом. Покладіть на розігріту сковорідку, готуйте протягом 5 хвилин.

Візьміть аркуш лаваша, викладіть на нього яблука. Після цього загорніть лаваш із яблуками в рулет.

У посудині збийте жовток та змастіть ним рулет. Візьміть насіння кунжуту й подрібнений горіх та присипте зверху.

Поставте рулет у розігріту до 180 градусів духовку й запікайте 15 хвилин. Коли ви побачите, що він підрум'янився, можна діставати його з духовки.

Смачного!

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