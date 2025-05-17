С небольшим количеством ингредиентов и временем приготовления всего 20 минут, это блюдо обещает стать теплым и хрустящим угощением. Благодаря нежным ломтикам яблок, ноткам корицы и меда, штрудель утолит голод без чувства вины, пишет 24 Канал со ссылкой на Glamour.
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Яблочный штрудель из лаваша
- Время: 25 минут
- Порции: 6
Ингредиенты:
– 100 граммов лаваша;
– 350 граммов яблок чищеных;
– 3 грамма корицы;
– 1 столовая ложка меда;
– 1 яичный желток.
Приготовление:
- Нарежьте кубиками яблоки. Смешайте их с корицей и медом. Положите на разогретую сковородку, готовьте в течение 5 минут.
- Возьмите лист лаваша, выложите на него яблоки. После этого заверните лаваш с яблоками в рулет.
- В посудине взбейте желток и смажьте им рулет. Возьмите семена кунжута и измельченный орех и присыпьте сверху.
- Поставьте рулет в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте 15 минут. Когда вы увидите, что он подрумянился, можно доставать его из духовки.
Приятного аппетита!
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