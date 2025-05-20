"Ферреро Роше" – шоколадные конфеты с ореховой начинкой, нежным кремом и хрустящей вафельной оболочкой завоевали сердца миллионов людей по всему миру. Хотя многие любят лакомиться этими вкусностями, для многих может стать неожиданностью, что приготовить их дома не так уж и сложно.