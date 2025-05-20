Здивуйте своїх близьких та друзів вишуканим десертом, який не поступається на смак італійському оригіналу. Створити справжню феєрію смаку "Ферреро Роше" можна за лічені хвилини, передає 24 Канал з посиланням на Novosti24.
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Цукерки "Ферреро Роше"
- Час: 40 хвилин
- Порції: 12 – 14
Інгредієнти:
– 110 грамів фундука;
– 60 грамів горіхової пасти;
– 2 столові ложки какао;
– 1,5 чайної ложки ванільного екстракту;
– 1 чайна ложка кокосового масла;
– 2 столові ложки кленового або іншого сиропу;
– 75 грамів чорного шоколаду;
– дрібка морської солі.
Приготування:
- Приблизно 12 – 14 горіхів відкладіть. Вони будуть потрібні, щоб покласти в центр цукерок. Інші відправте в блендер та подрібніть, але не до стану борошна.
- Туди ж в блендер покладіть горіхову пасту, какао, ваніль, розтоплене кокосове масло, сироп, сіль. Перемішайте. Маса має триматися при формуванні кульки. Покладіть всередину грішок.
- Тепер зробіть глазур – на водяній бані розтопіть 75 грамів чорного шоколаду та 1 чайну ложку кокосового масла. Додайте в масу 2 – 3 столові ложки подрібнених горіхів.
- Кожну кульку занурте в горіховий шоколад. Лишіть на тарілці або на решітці, щоб глазур застигла. Приблизно на 30 хвилин. Цукерки готові.
Смачного!
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