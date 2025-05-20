"Ферреро Роше" – шоколадні цукерки з горіховою начинкою, ніжним кремом та хрусткою вафельною оболонкою завоювали серця мільйонів людей по всьому світу. Хоча багато хто любить ласувати цими смаколиками, для багатьох може стати несподіванкою, що приготувати їх вдома не так вже й складно.