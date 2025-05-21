Це буде найсмачніший чизкейк у вашому житті. Рецептом полуничного чизкейка ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку Валерію Матрохіну.

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Полуничний чизкейк

Час: 1 година 20 хвилин (5 годин на застигання)

1 година 20 хвилин (5 годин на застигання) Порції: 8

Інгредієнти для основи з печива:

– 300 грамів крекерів або печива "До кави";

– 100 грамів вершкового масла;

– 1 – 2 столові ложки цукру.



Для вершкової основи:

– 350 грамів кисломолочного сиру 9%;

– 350 грамів сметани 20%;

– 175 грамів сиру Філадельфія;

– 3 яйця;

– 150 грамів цукру;

– 1 чайна ложка ванільного екстракту.



Для полуничного соусу:

– 200 грамів свіжої або замороженої полуниці;

– 2 столові ложки цукру;

– 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю;

– 1/3 склянки води.



Для презентації:

– 400 грамів свіжої полуниці.

Як приготувати полуничний чизкейк: дивіться відео

Приготування:

Для основи печиво та цукор перебийте в кутері в крихту, додайте розтоплене масло.

Форму для випікання чизкейка змастіть маслом. Крихту викладіть на дно і зайдіть на бортики, зручно сформуйте склянкою.

Поставте в духовку і випікайте 10 хвилин при температурі 180 градусів.

Для вершкової основи погружним блендером перебийте кисломолочний сир, сметану та Філадельфію, додайте цукор, яйця та ванільний екстракт. Текстура має вийти гладкою та однорідною.

Вилийте рідину в підпечену основу з печива. В духовку на дно поставте тацю з водою і випікайте чизкейк при 160 градусах приблизно 50 хвилин.

Після випікання чизкейк має хитатись, не доводьте до стану, коли він буде щільним, тоді він не буде ніжним і м'яким. Дайте йому трішки постояти в духовці – 15 хвилин.

Після дістаньте й охолодіть до кімнатної температури, після чого поставте в холодильник на ніч або мінімум на 5 годин.

Для соусу в сотейник викладіть полуницю, цукор, крохмаль та воду, доведіть до кипіння і варіть 5 хвилин.

Перебийте блендером або перетріть до однорідної консистенції й охолодіть перед тим як прикрашати чизкейк.

Можна зробити соус разом з чизкейком і залишити в холодильнику на ніч, або приготувати перед подачею.

Чизкейк дістаньте з холодильника, полуницю занурте в соус, викладіть на чизкейк та полийте залишками соусу.

Готово!

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