Це буде найсмачніший чизкейк у вашому житті. Рецептом полуничного чизкейка ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку Валерію Матрохіну.
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Полуничний чизкейк
- Час: 1 година 20 хвилин (5 годин на застигання)
- Порції: 8
Інгредієнти для основи з печива:
– 300 грамів крекерів або печива "До кави";
– 100 грамів вершкового масла;
– 1 – 2 столові ложки цукру.
Для вершкової основи:
– 350 грамів кисломолочного сиру 9%;
– 350 грамів сметани 20%;
– 175 грамів сиру Філадельфія;
– 3 яйця;
– 150 грамів цукру;
– 1 чайна ложка ванільного екстракту.
Для полуничного соусу:
– 200 грамів свіжої або замороженої полуниці;
– 2 столові ложки цукру;
– 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю;
– 1/3 склянки води.
Для презентації:
– 400 грамів свіжої полуниці.
Як приготувати полуничний чизкейк: дивіться відео
Приготування:
- Для основи печиво та цукор перебийте в кутері в крихту, додайте розтоплене масло.
- Форму для випікання чизкейка змастіть маслом. Крихту викладіть на дно і зайдіть на бортики, зручно сформуйте склянкою.
- Поставте в духовку і випікайте 10 хвилин при температурі 180 градусів.
- Для вершкової основи погружним блендером перебийте кисломолочний сир, сметану та Філадельфію, додайте цукор, яйця та ванільний екстракт. Текстура має вийти гладкою та однорідною.
- Вилийте рідину в підпечену основу з печива. В духовку на дно поставте тацю з водою і випікайте чизкейк при 160 градусах приблизно 50 хвилин.
- Після випікання чизкейк має хитатись, не доводьте до стану, коли він буде щільним, тоді він не буде ніжним і м'яким. Дайте йому трішки постояти в духовці – 15 хвилин.
- Після дістаньте й охолодіть до кімнатної температури, після чого поставте в холодильник на ніч або мінімум на 5 годин.
- Для соусу в сотейник викладіть полуницю, цукор, крохмаль та воду, доведіть до кипіння і варіть 5 хвилин.
- Перебийте блендером або перетріть до однорідної консистенції й охолодіть перед тим як прикрашати чизкейк.
- Можна зробити соус разом з чизкейком і залишити в холодильнику на ніч, або приготувати перед подачею.
- Чизкейк дістаньте з холодильника, полуницю занурте в соус, викладіть на чизкейк та полийте залишками соусу.
Готово!
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