Тертое печенье с клубникой имеет волшебный аромат варенья и кардамона, который окутывает каждый уголок дома. Рецептом делится 24 Канал со ссылкой на Food.
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Тертое печенье с клубникой
- Время: 2 часа 30 минут
- Порции: 6
Ингредиенты:
– 230 граммов масла сливочного 82%;
– 1 чайная ложка соли;
– 205 граммов сахара;
– 1 желток;
– 320 граммов муки;
– 8 столовых ложек варенья клубничного;
– цедра 1 лимона;
– 2 столовые ложки грецких орехов;
– 2 чайные ложки кардамона;
– сахарная пудра для посыпки.
Приготовление:
- Смажьте маслом квадратную металлическую форму для выпечки и выстелите дно и две стороны длинными полосками пергаментной бумаги, оставляя сверху выступ около 2,5 сантиметров и загибая бумагу так, чтобы она плотно прилегала к форме.
- В чаше стационарного миксера с насадкой-лопаткой смешайте масло, соль и сахар. Взбивайте на низкой скорости до однородной и гладкой консистенции, при необходимости соскребайте смесь со стенок чаши, примерно 3 минуты.
- Добавьте желток и смешайте до объединения ингредиентов. Выключите миксер и соскребите смесь со стенок чаши.
- Сразу добавьте в чашу муку, соскребите смесь со стенок и дна. Включите миксер на низкую скорость и взбивайте, пока мука полностью не соединилась с массой, при необходимости соскребайте смесь повторно, примерно 30 секунд. Тесто будет в виде крупных комочков.
- Добавьте молотый кардамон и вмешивайте его пальцами в тесто. Отложите 1 стакан крошки в маленькую миску и поставьте в холодильник. Остальное тесто выложите в смазанную маслом форму и равномерно распределите, прижимая тесто плоским дном стакана.
- Выпекайте на средней полке духовки, пока края не станут золотисто-коричневыми и начнут отставать от боков формы, примерно 30 минут. Немного охладите в форме – минимум 15 минут.
- Равномерно намажьте фруктовое варенье поверх основы. Натрите сверху цедру лимона и посыпьте измельченными орехами и отложенной крошкой.
- Верните в духовку и выпекайте, один раз повернув форму, пока верх не подрумянится и варенье не начнет пузыриться по краям, примерно 35 минут. Полностью охладите в форме, минимум 1,5 часа.
- Проведите ножом вдоль краев, чтобы отойти от стенок. С помощью пергамента выньте печенье из формы на разделочную доску. Посыпьте верх сахарной пудрой. Нарежьте печенье на 4 полоски, а затем каждую полоску – на шесть пластинок шириной 2,5 сантиметра.
Приятного аппетита!
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