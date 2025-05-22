Терте печиво з полуницею має чарівний аромат варення та кардамону, який огортає кожний куточок будинку. Рецептом ділиться 24 Канал з посиланням на Food.
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Терте печиво з полуницею
- Час: 2 години 30 хвилин
- Порції: 6
Інгредієнти:
– 230 грамів масла вершкового 82%;
– 1 чайна ложка солі;
– 205 грамів цукру;
– 1 жовток;
– 320 грамів борошна;
– 8 столових ложок варення полуничного;
– цедра 1 лимону;
– 2 столові ложки волоських горіхів;
– 2 чайні ложки кардамону;
– цукрова пудра для посипання.
Приготування:
- Змастіть маслом квадратну металеву форму для випічки й вистеліть дно та дві сторони довгими смужками пергаментного паперу, залишаючи зверху виступ близько 2,5 сантиметрів й загинаючи папір так, щоб він щільно прилягав до форми.
- У чаші стаціонарного міксера з насадкою-лопаткою змішайте масло, сіль і цукор. Збивайте на низькій швидкості до однорідної та гладкої консистенції, за необхідності зішкрібайте суміш зі стінок чаші, приблизно 3 хвилини.
- Додайте жовток і змішайте до об'єднання інгредієнтів. Вимкніть міксер і зішкребіть суміш зі стінок чаші.
- Одразу додайте до чаші борошно, зішкребіть суміш зі стінок і дна. Увімкніть міксер на низьку швидкість і збивайте, поки борошно повністю не з'єдналося з масою, за потреби зішкрібайте суміш повторно, приблизно 30 секунд. Тісто буде в вигляді великих грудочок.
- Додайте мелений кардамон і вмішуйте його пальцями в тісто. Відкладіть 1 склянку крихти у маленьку миску і поставте в холодильник. Решту тіста викладіть у змащену маслом форму і рівномірно розподіліть, притискаючи тісто пласким дном склянки.
- Випікайте на середній полиці духовки, доки краї не стануть золотисто-коричневими і почнуть відставати від боків форми, приблизно 30 хвилин. Трохи охолодіть у формі – мінімум 15 хвилин.
- Рівномірно намажте фруктове варення поверх основи. Натріть зверху цедру лимона та посипте подрібненими горіхами й відкладеною крихтою.
- Поверніть у духовку і випікайте, один раз повернувши форму, доки верх не підрум'яниться й варення не почне пузиритися по краях, приблизно 35 хвилин. Повністю охолодіть у формі, мінімум 1,5 години.
- Проведіть ножем вздовж країв, щоб відійти від стінок. За допомогою пергаменту вийміть печиво з форми на обробну дошку. Посипте верх цукровою пудрою. Наріжте печиво на 4 смужки, а потім кожну смужку – на шість пластинок шириною 2,5 сантиметра.
Смачного!
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