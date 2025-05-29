Приготовить эту выпечку можно всего из 5 ингредиентов. Рецептом самой простой шарлотки делится 24 Канал со ссылкой на Woman24.

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Шарлотка из 5 ингредиентов

Время: 1 час

1 час Порции: 6 – 8

Ингредиенты:

– яблоки;

– 3 яйца;

– 120 граммов муки;

– 150 граммов сахара;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– ванилин, цедра лимона или апельсина – по желанию.

Приготовление:

Яйца взбейте миксером. Добавьте сахар и взбейте до пышной массы. Теперь просеянную муку и разрыхлитель. По желанию добавьте ванилин и цедру.

Яблоки очистите от кожуры и нарежьте ломтиками. В форму выложите пергаментную бумагу. Теперь яблоки и залейте тестом.

Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 40 – 50 минут. Готовую шарлотку посыпьте сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

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