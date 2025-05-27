Это нехитрое, но вкусное блюдо получится у каждого – независимо от кулинарных навыков. Попробуйте приготовить творожную запеканку по рецепту, которым делится 24 Канал со ссылкой на Glamour.

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Нежная творожная запеканка из творога

  • Время: 1 час 10 минут
  • Порции: 8 – 10

Ингредиенты:
– 800 граммов творога 9%;
– 100 граммов сливочного масла;
– 3 яйца;
– 100 миллилитров молока;
– 150 граммов манной крупы;
– 150 граммов сахара;
– 80 граммов изюма.

Приготовление:

  1. Чтобы изюм был мягким, залейте его водой. Пока он размокает подготовьте остальные компоненты.
  2. Перетрите творог через сито. Яйца взбейте со щепоткой соли. Смешайте их вместе с творогом. Для достижения более пышной текстуры творожную массу взбейте блендером.
  3. Отдельно взбейте молоко с мягким сливочным маслом. Введите эту манную крупу.
  4. Теперь все части объедините. Заготовку оставьте на 15 минут. За это время манная крупа разбухнет.
  5. Переложите тесто в форму для выпекания. Разогрейте духовку до 190 градусов и выпекайте примерно 45 минут. Подавайте со сметаной, сгущенным молоком и свежими ягодами.

Приятного аппетита!

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