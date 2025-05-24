Попробуйте всего один раз и он станет фаворитом среди лакомств. Рецептом нежного бисквитного рулета со сгущенным молоком делится 24 Канал со ссылкой на UA Vestnik.

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Бисквитный рулет со сгущенным молоком

  • Время: 30 минут
  • Порции: 6 – 8

Ингредиенты:
– 4 яйца;
– 100 граммов сахара;
– 150 граммов муки;
– щепотка соли;
– 5 столовых ложек вареного сгущенного молока.

Приготовление:

  1. Яйца взбейте с сахаром и добавьте щепотку соли. Затем добавьте муку и перемешайте лопаткой.
  2. Выложите тесто на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте в духовке 10 – 15 минут при 180 градусах.
  3. Вытащите готовый корж, заверните в рулет, затем разверните и смажьте сгущенкой.
  4. Снова заверните в рулет и посыпьте сахарной пудрой по вкусу или покройте шоколадной глазурью.

Готово!

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