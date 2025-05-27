Ця нехитра, але смачна страва вийде у кожного – незалежно від кулінарних навичок. Спробуйте приготувати сирну запіканку за рецептом, яким ділиться 24 Канал з посиланням на Glamour.
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Ніжна сирна запіканка
- Час: 1 година 10 хвилин
- Порції: 8 – 10
Інгредієнти:
– 800 грамів кисломолочного сиру 9%;
– 100 грамів вершкового масла;
– 3 яйця;
– 100 мілілітрів молока;
– 150 грамів манної крупи;
– 150 грамів цукру;
– 80 грамів родзинок.
Приготування:
- Щоб родзинки були м'які, залийте їх водою. Поки вони розмокають підготуйте решту компонентів.
- Перетріть кисломолочний сир через сито. Яйця збийте з дрібкою солі. Змішайте їх разом з сиром. Для досягнення більш пишної текстури сирну масу збийте блендером.
- Окремо збийте молоко з м'яким вершковим маслом. Введіть цю манну крупу.
- Тепер всі частини об'єднайте. Заготовку залиште на 15 хвилин. За цей час манна крупа розбухне.
- Перекладіть тісто в форму для випікання. Розігрійте духовку до 190 градусів та випікайте приблизно 45 хвилин. Подавайте зі сметаною, згущеним молоком та свіжими ягодами.
Смачного!
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