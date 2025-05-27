Нужно только приобрести пачку классического попкорна и приготовить сладкую карамель. Как это сделать рассказывает 24 Канал со ссылкой на Useti.org.ua.

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Карамельный попкорн – рецепт

  • Время: 15 минут
  • Порции: 2

Ингредиенты:
– 1 упаковку попкорна;
– 150 граммов сахара;
– 50 граммов воды;
– 50 граммов сливочного масла;
– 1/4 чайной ложки соли;
– 1/3 чайной ложки соды.

Приготовление:

  1. Приготовьте в микроволновке попкорн, как это указано на упаковке, переберите, чтобы не было зерен, что не открылись, переместите попкорн в глубокую миску.
  2. Приготовьте карамель. Для этого смешайте сахар с водой и доведите на среднем огне до золотистого цвета. Уменьшите огонь до минимума.
  3. Добавьте сливочное масло комнатной температуры и быстро перемешайте, смесь будет кипеть, поэтому осторожно.
  4. Как только карамель перестанет пениться – добавьте соду. И сразу снимайте с огня, быстренько помешайте и полейте попкорн ею, перемешивайте так, чтобы весь попкорн был в карамели.
  5. На расстеленный пергамент выложите попкорн до полного остывания. Поломайте на кусочки и наслаждаетесь.

Приятного аппетита!

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