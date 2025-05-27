Потрібно лише придбати пачку класичного попкорну та приготувати солодку карамель. Як це зробити розповідає 24 Канал з посиланням на Useti.org.ua.

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Карамельний попкорн – рецепт

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 2

Інгредієнти:
– 1 упаковку попкорну;
– 150 грамів цукру;
– 50 грамів води;
– 50 грамів вершкового масла;
– 1/4 чайної ложки солі;
– 1/3 чайної ложки соди.

Приготування:

  1. Приготуйте в мікрохвильовці попкорн, як це вказано на упаковці, переберіть, щоб не було зерен, що не відкрилися, перемістіть попкорн у глибоку миску.
  2. Приготуйте карамель. Для цього змішайте цукор із водою і доведіть на середньому вогні до золотистого кольору. Зменште вогонь до мінімуму.
  3. Додайте вершкове масло кімнатної температури і швидко перемішайте, суміш буде кипіти, тому обережно.
  4. Як тільки карамель перестане пінитися – додайте соду. І відразу знімайте з вогню, швиденько помішайте і полийте попкорн нею, перемішуйте так, щоб весь попкорн був у карамелі.
  5. На розстелений пергамент викладіть попкорн до повного охолодження. Поламайте на шматочки й насолоджуєтеся.

Смачного!

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