Потрібно лише придбати пачку класичного попкорну та приготувати солодку карамель. Як це зробити розповідає 24 Канал з посиланням на Useti.org.ua.

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Карамельний попкорн – рецепт

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 1 упаковку попкорну;

– 150 грамів цукру;

– 50 грамів води;

– 50 грамів вершкового масла;

– 1/4 чайної ложки солі;

– 1/3 чайної ложки соди.

Приготування:

Приготуйте в мікрохвильовці попкорн, як це вказано на упаковці, переберіть, щоб не було зерен, що не відкрилися, перемістіть попкорн у глибоку миску.

Приготуйте карамель. Для цього змішайте цукор із водою і доведіть на середньому вогні до золотистого кольору. Зменште вогонь до мінімуму.

Додайте вершкове масло кімнатної температури і швидко перемішайте, суміш буде кипіти, тому обережно.

Як тільки карамель перестане пінитися – додайте соду. І відразу знімайте з вогню, швиденько помішайте і полийте попкорн нею, перемішуйте так, щоб весь попкорн був у карамелі.

На розстелений пергамент викладіть попкорн до повного охолодження. Поламайте на шматочки й насолоджуєтеся.

Смачного!

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