Наприклад, корисні цукерки без цукру та меду. Рецептом ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогера Олексія Крючкова.

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Корисні цукерки з бананів

  • Час: 10 хвилин
  • Порції: 10 – 12

Інгредієнти:
– 1 банан;
– 5 рисових хлібців;
– какао – на смак;

Приготування:

  1. Банан розімніть виделкою, додайте какао та перемішайте.
  2. Хлібці перебийте в блендері, додайте в основу і знову перемішайте.
  3. З маси зробіть цукерки та обваляйте в крихті.
  4. Поставте в холодильник, але можете їсти й одразу.

Смачного!

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