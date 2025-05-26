Наприклад, корисні цукерки без цукру та меду. Рецептом ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогера Олексія Крючкова.
Читайте також Повітряний і надзвичайно смачний: бісквітний рулет зі згущеним молоком за 30 хвилин
Корисні цукерки з бананів
- Час: 10 хвилин
- Порції: 10 – 12
Інгредієнти:
– 1 банан;
– 5 рисових хлібців;
– какао – на смак;
Приготування:
- Банан розімніть виделкою, додайте какао та перемішайте.
- Хлібці перебийте в блендері, додайте в основу і знову перемішайте.
- З маси зробіть цукерки та обваляйте в крихті.
- Поставте в холодильник, але можете їсти й одразу.
Смачного!
Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і ці цукерки "Ферреро Роше".