Наприклад, корисні цукерки без цукру та меду. Рецептом ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогера Олексія Крючкова.

Читайте також Повітряний і надзвичайно смачний: бісквітний рулет зі згущеним молоком за 30 хвилин

Корисні цукерки з бананів

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 10 – 12

Інгредієнти:

– 1 банан;

– 5 рисових хлібців;

– какао – на смак;

Приготування:

Банан розімніть виделкою, додайте какао та перемішайте.

Хлібці перебийте в блендері, додайте в основу і знову перемішайте.

З маси зробіть цукерки та обваляйте в крихті.

Поставте в холодильник, але можете їсти й одразу.

Смачного!

Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і ці цукерки "Ферреро Роше".