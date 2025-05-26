Например, полезные конфеты без сахара и меда. Рецептом делится 24 Канал со ссылкой на фудблогера Алексея Крючкова.

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Полезные конфеты из бананов

Время: 10 минут

10 минут Порции: 10 – 12

Ингредиенты:

– 1 банан;

– 5 рисовых хлебцев;

– какао – по вкусу;

Приготовление:

Банан разомните вилкой, добавьте какао и перемешайте.

Хлебцы перебейте в блендере, добавьте в основу и снова перемешайте.

Из массы сделайте конфеты и обваляйте в крошке.

Поставьте в холодильник, но можете есть и сразу.

Приятного аппетита!

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