Например, полезные конфеты без сахара и меда. Рецептом делится 24 Канал со ссылкой на фудблогера Алексея Крючкова.

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Полезные конфеты из бананов

  • Время: 10 минут
  • Порции: 10 – 12

Ингредиенты:
– 1 банан;
– 5 рисовых хлебцев;
– какао – по вкусу;

Приготовление:

  1. Банан разомните вилкой, добавьте какао и перемешайте.
  2. Хлебцы перебейте в блендере, добавьте в основу и снова перемешайте.
  3. Из массы сделайте конфеты и обваляйте в крошке.
  4. Поставьте в холодильник, но можете есть и сразу.

Приятного аппетита!

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