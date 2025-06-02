Готовится панна-котта очень просто, а выглядит празднично. Рецептом клубничного десерта делится 24 Канал со ссылкой на taste.com.ua.
Читайте также Так легко, что можно готовить хоть каждый день: невероятно простой рецепт шоколадных кексов
Панна-котта с клубникой
- Время: 25 минут (4 часа на застывание)
- Порции: 4
Ингредиенты для панна-котты:
– 400 миллилитров сливок 30 – 33%;
– 100 миллилитров молока;
– 2 – 3 столовые ложки сахара;
– 1 пакетик ванильного сахара;
– 10 граммов желатина;
– 3 – 4 столовые ложки воды.
Для клубничного соуса:
– 250 граммов клубники;
– 1 – 2 столовые ложки сахара;
– 1 чайная ложка сока лимона.
Приготовление:
- Замочите желатин в холодной воде на 10 – 15 минут, пока он не набухнет.
- В сотейнике смешайте сливки, молоко, сахар и ваниль. Грейте на среднем огне, но не кипятите. Снимите с огня, добавьте набухший желатин и хорошо размешайте до полного растворения.
- Разлейте теплую смесь в стаканы, креманки или силиконовые формочки. Дайте остыть до комнатной температуры, поставьте в холодильник минимум на 4 часа или на ночь.
- Для соуса измельчите клубнику в блендере или потушите на маленьком огне с сахаром и лимонным соком. Охладите перед подачей.
- Подавайте панна-котту в стаканах с соусом сверху. Укрась по желанию мятой, ягодами или фруктами.
Приятного аппетита!
Тоже приготовьте: клубничный чизкейк без выпечки.