Це ідеальний вибір для тих, хто піклується про своє здоров'я. Рецептом незвичного healthy-бургера ділиться 24 Канал з посиланням на телеведучу Катю Олос.

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Healthy-бургер з кабачків, лосося і рикоти

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– 300 грамів кабачків;

– 30 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 1 яйце;

– сіль та перець – на смак;

– кунжут;

– 40 грамів рикоти;

– 40 грамів лосося;

– жменя листя салату.

Приготування:

Для булочки на мілкій тертці натріть кабачок. Додайте яйця, крохмаль, сіль та подрібнену зелень.

Ретельно перемішайте та випікайте у круглій формі в духовці при 180 градусах протягом 5 – 7 хвилин. Для смаку та краси посипте кунжутом, коли булочка буде майже готова.

Зачекайте, поки булочка повністю остигне.

Тим часом приготуйте начинку – наріжте лосось, помийте та просушіть листя салату, наріжте рикоту.

Розріжте булочку навпіл, викладіть начинку.

Смачного!

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