Це ідеальний вибір для тих, хто піклується про своє здоров'я. Рецептом незвичного healthy-бургера ділиться 24 Канал з посиланням на телеведучу Катю Олос.

Читайте також Ідеальніше не придумаєш: ароматний лосось з прованськими травами в духовці

Healthy-бургер з кабачків, лосося і рикоти

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 1

Інгредієнти:
– 300 грамів кабачків;
– 30 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 1 яйце;
– сіль та перець – на смак;
– кунжут;
– 40 грамів рикоти;
– 40 грамів лосося;
– жменя листя салату.

Приготування:

  1. Для булочки на мілкій тертці натріть кабачок. Додайте яйця, крохмаль, сіль та подрібнену зелень.
  2. Ретельно перемішайте та випікайте у круглій формі в духовці при 180 градусах протягом 5 – 7 хвилин. Для смаку та краси посипте кунжутом, коли булочка буде майже готова.
  3. Зачекайте, поки булочка повністю остигне.
  4. Тим часом приготуйте начинку – наріжте лосось, помийте та просушіть листя салату, наріжте рикоту.
  5. Розріжте булочку навпіл, викладіть начинку.

Смачного!

Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і кабачкові котлети.