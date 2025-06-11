Це ідеальний вибір для тих, хто піклується про своє здоров'я. Рецептом незвичного healthy-бургера ділиться 24 Канал з посиланням на телеведучу Катю Олос.
Читайте також Ідеальніше не придумаєш: ароматний лосось з прованськими травами в духовці
Healthy-бургер з кабачків, лосося і рикоти
- Час: 20 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 300 грамів кабачків;
– 30 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 1 яйце;
– сіль та перець – на смак;
– кунжут;
– 40 грамів рикоти;
– 40 грамів лосося;
– жменя листя салату.
Приготування:
- Для булочки на мілкій тертці натріть кабачок. Додайте яйця, крохмаль, сіль та подрібнену зелень.
- Ретельно перемішайте та випікайте у круглій формі в духовці при 180 градусах протягом 5 – 7 хвилин. Для смаку та краси посипте кунжутом, коли булочка буде майже готова.
- Зачекайте, поки булочка повністю остигне.
- Тим часом приготуйте начинку – наріжте лосось, помийте та просушіть листя салату, наріжте рикоту.
- Розріжте булочку навпіл, викладіть начинку.
Смачного!
Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і кабачкові котлети.