Він готується просто, а в результаті перевершує всі очікування. Як смачно запекти лосось розповідає 24 Канал з посиланням на Storinka.
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Запечений лосось з прованськими травами
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2
Інгредієнти:
– 2 філе лосося;
– 1/2 соку лимона;
– 1 чайна ложка прованських трав;
– пару дрібок солодкої паприки;
– пару дрібок часнику;
– 1 столова ложка оливкової олії.
Приготування:
- Обвалюйте рибу в прованських травах з додаванням оливкової олії та лимонного соку. Можете залишити в холодильнику на 1 – 2 години, або готуйте одразу.
- Підготовлений лосось посоліть і поперчіть до смаку, а потім перекладіть у посуд для запікання.
- Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте в ній страву приблизно 20 хвилин. Час регулюйте залежно від товщини риби.
- Запечений лосось із прованськими травами можна подавати з руколою, шпинатом або листовим салатом.
Смачного!
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