Цей елегантний і водночас простий рецепт ідеально підходить для романтичної вечері або затишних посиденьок з друзями. Як запекти камамбер розповідає 24 Канал з посиланням на Shuba.

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Запечений камамбер

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 1 камамбер;

– 1 гілочка розмарину;

– 2 зубки часнику;

– 1 чайна ложка меду.

Приготування:

З сиру зніміть обгортку. Зробіть на сирі надрізи ножем, щоб утворилася сіточка.

Розмарин розріжте на 3 – 4 частини, часник очистьте й поріжемо пластинками. В отвори в сирі вставте розмарин і шматочки часнику. Полийте рідким медом.

Викладіть сир на застелене пергаментом деко і поставте в нагріту до 180 градусів духовку. Запікайте 15 хвилин.

Подавайте запечений камамбер з улюбленим варенням, горішками, грінками або свіжим хлібом.

Смачного!

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