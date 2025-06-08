Этот элегантный и одновременно простой рецепт идеально подходит для романтического ужина или уютных посиделок с друзьями. Как запечь камамбер рассказывает 24 Канал со ссылкой на Shuba.

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Запеченный камамбер

Время: 20 минут

20 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 1 камамбер;

– 1 веточка розмарина;

– 2 зубчика чеснока;

– 1 чайная ложка меда.

Приготовление:

С сыра снимите обертку. Сделайте на сыре надрезы ножом, чтобы образовалась сеточка.

Розмарин разрежьте на 3 – 4 части, чеснок очистите и порежьте пластинками. В отверстия в сыре вставьте розмарин и кусочки чеснока. Полейте жидким медом.

Выложите сыр на застеленный пергаментом противень и поставьте в нагретую до 180 градусов духовку. Запекайте 15 минут.

Подавайте запеченный камамбер с любимым вареньем, орешками, гренками или свежим хлебом.

Приятного аппетита!

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