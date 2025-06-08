Этот элегантный и одновременно простой рецепт идеально подходит для романтического ужина или уютных посиделок с друзьями. Как запечь камамбер рассказывает 24 Канал со ссылкой на Shuba.
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Запеченный камамбер
- Время: 20 минут
- Порции: 2
Ингредиенты:
– 1 камамбер;
– 1 веточка розмарина;
– 2 зубчика чеснока;
– 1 чайная ложка меда.
Приготовление:
- С сыра снимите обертку. Сделайте на сыре надрезы ножом, чтобы образовалась сеточка.
- Розмарин разрежьте на 3 – 4 части, чеснок очистите и порежьте пластинками. В отверстия в сыре вставьте розмарин и кусочки чеснока. Полейте жидким медом.
- Выложите сыр на застеленный пергаментом противень и поставьте в нагретую до 180 градусов духовку. Запекайте 15 минут.
- Подавайте запеченный камамбер с любимым вареньем, орешками, гренками или свежим хлебом.
Приятного аппетита!
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