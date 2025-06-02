Приготовление шампиньонов с мясом не требует больших финансовых затрат и много времени. Рецептом делится 24 Канал со ссылкой на фудблогерку Ольгу Рябенко.
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Шампиньоны на мангале с фаршем
- Время: 1 час
- Порции: 4 – 6
Ингредиенты:
– 1 килограмм шампиньонов;
– 500 граммов фарша;
– 70 граммов соевого соуса;
– 50 миллилитров подсолнечного масла с базиликом, орегано, розмарином;
– 2 столовые ложки майонеза;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– 1 небольшой пучок петрушки;
– 50 миллилитров воды;
– 200 граммов твердого сыра;
– соль, перец – по вкусу.
Как приготовить шампиньоны на мангале с фаршем: смотрите видео
Приготовление:
- Грибы помойте и обсушите. Отрежьте ножки.
- Добавьте майонез, соевый соус и чеснок. Все тщательно смешайте и оставьте на 30 минут.
- К фаршу добавьте соль, перец, петрушку, тертый сыр и воду. Все тщательно вымешайте.
- В каждую шапочку гриба положите фарш. Нанизывайте на шампуры, как на видео. Жарьте до золотистой корочки – примерно 20 – 25 минут.
Приятного аппетита!
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