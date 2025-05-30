К тому же вкусны они с любым гарниром. Как приготовить рулетики из куриного филе, сыра и бекона рассказывает 24 Канал со ссылкой на ElegantWoman.
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Рулетики из куриного филе, сыра и бекона
- Время: 1 час
- Порции: 8
Ингредиенты:
– 2 куриных филе;
– 100 граммов крем-сыра;
– 150 граммов моцареллы;
– 150 граммов нарезанного бекона;
– 100 граммов сыра любого;
– соль и специи – по вкусу.
Приготовление:
- Возьмите филе, помойте, просушите и разрежьте пополам и хорошо отбейте. Посолите, поперчите. Можно добавить микс специй к курице.
- Помойте укроп и нарежьте мелко. Добавьте его к крем-сыру и хорошо перемешайте.
- Смажьте филе крем-сыром. Сверху на смазанное филе выложите нарезанные кусочки моцареллы.
- Заверните все в рулетик. После этого возьмите рулетик и оберните его беконом.
- Выложите их в форму для запекания и поставьте в разогретую духовку до 180 градусов и запекайте в течение 40 минут. За 5 минут до готовности посыпьте натертым сыром.
Приятного аппетита!
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