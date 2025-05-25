Готовится просто, подходит как домашнее блюдо, которое не стыдно поставить на праздничный стол. Рецептом делится 24 Канал со ссылкой на шефа Эктора Хименеса-Браво.
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Пирог с ветчиной и грибами от Эктора
- Время: 1 час
- Порции: 8
Ингредиенты:
– 500 граммов слоеного теста дрожжевого 500 граммов;
– 200 граммов ветчины;
– 1 лук желтый репчатый;
– 250 граммов шампиньонов;
– 20 миллилитров масла;
– 100 миллилитров сливок 20%;
– 150 граммов сыра;
– соль, перец черный – по вкусу;
– 1 желток;
– 20 граммов кунжута белого.
Приготовление:
- Лук очистите и нарежьте кубиками. Грибы порежьте небольшими кусочками. Обжарьте лук с грибами до золотистого цвета.
- Ветчину нарежьте небольшими кубиками. Добавьте к ней обжаренные грибы, соль, перец, сливки и натертый сыр. Перемешайте.
- На посыпанной мукой поверхности раскатайте один лист теста и присыпьте сверху мукой.
- Выложите начинку на тесто. Сверху накройте вторым листом теста. Смажьте желтком и посыпьте кунжутом.
- Выпекайте пирог в разогретой до 180 градусов духовке около 30 – 40 минут до румяной корочки.
Готово!
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