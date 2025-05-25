Готовится просто, подходит как домашнее блюдо, которое не стыдно поставить на праздничный стол. Рецептом делится 24 Канал со ссылкой на шефа Эктора Хименеса-Браво.

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Пирог с ветчиной и грибами от Эктора

Время: 1 час

1 час Порции: 8

Ингредиенты:

– 500 граммов слоеного теста дрожжевого 500 граммов;

– 200 граммов ветчины;

– 1 лук желтый репчатый;

– 250 граммов шампиньонов;

– 20 миллилитров масла;

– 100 миллилитров сливок 20%;

– 150 граммов сыра;

– соль, перец черный – по вкусу;

– 1 желток;

– 20 граммов кунжута белого.

Приготовление:

Лук очистите и нарежьте кубиками. Грибы порежьте небольшими кусочками. Обжарьте лук с грибами до золотистого цвета.

Ветчину нарежьте небольшими кубиками. Добавьте к ней обжаренные грибы, соль, перец, сливки и натертый сыр. Перемешайте.

На посыпанной мукой поверхности раскатайте один лист теста и присыпьте сверху мукой.

Выложите начинку на тесто. Сверху накройте вторым листом теста. Смажьте желтком и посыпьте кунжутом.

Выпекайте пирог в разогретой до 180 градусов духовке около 30 – 40 минут до румяной корочки.

Готово!

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