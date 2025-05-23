Эти горячие бутерброды готовятся за считанные минуты, а результат – ароматный, хрустящий и очень вкусный. Рецептом делится 24 Канал со ссылкой на @olga_riabenko_.
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Горячие бутерброды с яйцом
- Время: 20 минут
- Порции: 2
Ингредиенты:
– 4 куска тостового хлеба;
– томатный соус с базиликом;
– 4 куска сыра плавленого для сэндвичей;
– 4 куска ветчины;
– 2 яйца;
– зелень;
Как приготовить такие бутерброды: смотрите видео
Приготовление:
- Смажьте хлеб соусом, выложите сверху ветчину и сыр.
- Накройте другим куском хлеба, вырежьте в нем круг, вбейте в отверстие яйцо, посыпьте зеленью.
- Запекайте в духовке 15 минут при температуре 210 градусов и наслаждайтесь.
Приятного аппетита!
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