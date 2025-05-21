Готовьте его каждый раз, когда хочется чего-то вкусного, но без лишних хлопот. Рецептом омлета с красной рыбой делится 24 Канал со ссылкой на шеф-повара Эктора Хименеса-Браво.

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Омлет с рыбой от Эктора

  • Время: 5 – 7 минут
  • Порции: 1

Ингредиенты:
– яйца;
– листья салата;
– крем-сыр;
– сушеные томаты;
– каперсы;
– кинза;
– лосось.

Как приготовить омлет с рыбой: смотрите видео

Приготовление:

  1. Взбейте яйца до однородной консистенции. Жарьте омлет на сковородке.
  2. Тем временем смажьте листья салата крем-сыром.
  3. Когда омлет готов, выложите на него сушеные томаты, каперсы и немного кинзы. Сверху – листья салата с крем-сыром и филе рыбы.
  4. Сложите омлет пополам и наслаждайтесь.

Приятного аппетита!

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