Они хрустящие, пикантные, с ароматом паприки и чеснока – просто невозможно остановиться на одном. Рецептом луковых чипсов с сыром делится 24 Канал со ссылкой на шеф-повара Эктора Хименеса-Браво.

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Луковые чипсы с сыром

  • Время: 30 минут
  • Порции: 1

Ингредиенты:
– лук;
– сыр;
– сухой чеснок, паприка, молотый перец, соль – по вкусу.

Приготовление:

  1. Очистите и нарежьте кольцами лук. Выложите их на пергамент;
  2. Сверху щедро посыпьте сыром и специями.
  3. Отправьте в разогретую духовку до 200 градусов на 20 минут. Дайте остыть и наслаждайтесь.

Приятного аппетита!

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