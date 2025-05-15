Такое закусочное масло станет отличным дополнением к перекусу. Оно готовится очень быстро и просто. Рецептом делится 24 Канал со ссылкой на Novosti24.

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Закусочное масло с грибами

  • Время: 25 минут
  • Порции: 1

Ингредиенты:
– 300 граммов шампиньонов;
– 1 – 2 зубчика чеснока;
– укроп, петрушка;
– соль, перец – по вкусу;
– 1 лук;
– 200 граммов сливочного масла.

Приготовление:

  1. Масло поставьте на кухне, чтобы оно стало мягким пока вы готовите другие ингредиенты. Так будет легче перемешивать компоненты.
  2. Грибы промойте и нарежьте. На сковороде с маслом поджарьте шампиньоны. В конце добавьте петрушку, укроп, соль, перец, чеснок.
  3. Теперь грибы смешайте с маслом. Поставьте в холодильник, чтобы оно остыло. А затем намажьте на ломтик любимого хлеба.

Приятного аппетита!

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