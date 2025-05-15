Такое закусочное масло станет отличным дополнением к перекусу. Оно готовится очень быстро и просто. Рецептом делится 24 Канал со ссылкой на Novosti24.

Читайте также Быстро, а главное бюджетно: вкусная сезонная закуска из помидоров

Закусочное масло с грибами

Время: 25 минут

25 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 300 граммов шампиньонов;

– 1 – 2 зубчика чеснока;

– укроп, петрушка;

– соль, перец – по вкусу;

– 1 лук;

– 200 граммов сливочного масла.

Приготовление:

Масло поставьте на кухне, чтобы оно стало мягким пока вы готовите другие ингредиенты. Так будет легче перемешивать компоненты.

Грибы промойте и нарежьте. На сковороде с маслом поджарьте шампиньоны. В конце добавьте петрушку, укроп, соль, перец, чеснок.

Теперь грибы смешайте с маслом. Поставьте в холодильник, чтобы оно остыло. А затем намажьте на ломтик любимого хлеба.

Приятного аппетита!

Тоже приготовьте: легкий салат с брокколи.