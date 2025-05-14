Готовятся такие блюда просто, имеют аппетитный вид и удивляют оригинальными вкусами. Рецептом легкого салата из брокколи делится 24 Канал со ссылкой на Shuba.
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Легкий салат из брокколи
- Время: 15 минут
- Порции: 2
Ингредиенты:
– 1 брокколи;
– 1 огурец;
– 4 яйца;
– 3 столовые ложки греческого йогурта;
– 2 чайные ложки французской горчицы;
– соль, перец – по вкусу.
Приготовление:
- Брокколи разделите на соцветия. Отварите в кипящей подсоленной воде 3 – 4 минуты, затем сразу переложите в холодную воду, чтобы сохранить цвет и хрусткость капусты.
- Огурец помойте, нарежьте вдоль на 4 части, затем поперек – на небольшие кусочки.
- Яйца отварите вкрутую в течение 8 минут после закипания воды, охладите, очистите, нарежьте крупными четвертинками или ломтиками.
- В большой миске смешайте брокколи, огурец и яйца. Добавьте греческий йогурт, французскую горчицу, соль и перец. Осторожно перемешайте ложкой и подавайте к столу.
Приятного аппетита!
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