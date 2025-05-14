Готуються такі страви просто, мають апетитний вигляд і дивують оригінальними смаками. Рецептом легкого салату з броколі ділиться 24 Канал з посиланням на Shuba.
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Легкий салат з броколі
- Час: 15 хвилин
- Порції: 2
Інгредієнти:
– 1 броколі;
– 1 огірок;
– 4 яйця;
– 3 столові ложки грецького йогурту;
– 2 чайні ложки французької гірчиці;
– сіль, перець – на смак.
Приготування:
- Броколі розділіть на суцвіття. Відваріть у киплячій підсоленій воді 3 – 4 хвилини, потім одразу перекладіть в холодну воду, щоб зберегти колір і хрумкість капусти.
- Огірок помийте, наріжте уздовж на 4 частини, потім поперек – на невеликі шматочки.
- Яйця відваріть круто протягом 8 хвилин після закипання води, охолодіть, очистьте, наріжте великими четвертинками або скибками.
- У великій мисці змішайте броколі, огірок і яйця. Додайте грецький йогурт, французьку гірчицю, сіль і перець. Обережно перемішайте ложкою і подавайте до столу.
Смачного!
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