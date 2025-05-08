Спробуйте приготувати і ви цей сезонний салат з редискою. Поєднання простих інгредієнтів дає неповторний смак, передає 24 Канал з посиланням на ua.новини.

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Салат з редискою, шинкою та сиром

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 4

Інгредієнти:
– 250 грамів редиски;
– 4 яйця;
– 150 грамів твердого сиру;
– 200 грамів шинки;
– зелена цибуля;
– майонез;
– сіль – на смак.

Приготування:

  1. Помийте редиску, натріть на грубу тертку. Яйця відваріть, остудіть та натріть на дрібну тертку.
  2. Шинку наріжте соломкою, твердий сир натріть на грубу тертку. Помийте зелену цибулю й подрібніть.
  3. Візьміть тарілку, викладіть на неї першим шаром шинку, після цього змастіть майонезом. Далі викладайте яйця й змащуйте шар яєць майонезом.
  4. Після того викладіть шар зеленої цибулі, змастіть майонезом, зверху – натертий сир, далі майонез, а верхнім шаром викладіть редиску. Салат готовий.

Смачного!

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