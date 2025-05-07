Сьогодні 24 Канал з посиланням на фудблогерку @olga_riabenko_ пропонує приготувати легкий і водночас поживний салат із кус-кусом. Він стане ідеальним для будь-якого прийому їжі та навіть пікніка.
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Салат з кус-кусом, зеленню та овочами
- Час: 20 хвилин
- Порції: 4
Інгредієнти:
– пучок петрушки;
– 8 листочки свіжої м'яти;
– 20 – 30 грамів кінзи;
– 3 стебла зеленої цибулі;
– 2 помідори;
– 3 огірки;
– 100 грамів кус-кусу;
– 150 мілілітрів окропу;
– 30 мілілітрів лляної олії;
– сік 1 лимона;
– сіль, перець – на смак;
– 1/4 чайної ложки коріандру меленого;
– 1 чайна ложка цукру.
Як приготувати салат з кус-кусом: дивіться відео
Приготування:
- Залийте кус-кус окропом, додайте сік половини лимона, накрийте кришкою або плівкою та залиште на 10 – 15 хвилин до повного вбирання рідини. Потім розпушіть виделкою.
- Всю зелень дрібно наріжте. Помідори та огірки наріжте дрібними кубиками, за бажанням видаліть насіння, щоб салат не був водянистим.
- У великій мисці змішайте набухлий кус-кус, зелень та овочі. Додайте сік другої половини лимона, лляну або оливкову олію, сіль, перець, коріандр та цукор. Добре перемішайте.
- За бажанням подавайте у листках салату, як на відео, або як самостійну страву.
Смачного!
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