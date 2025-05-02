Щоб підкреслити його легкість, можна використовувати просту заправку з олії та лимонного соку, тоді як ті, хто шукає більш кремову текстуру, можуть вибрати йогурт. Рецептом вітамінного салату з буряка, моркви та яблука ділиться 24 Канал з посиланням на Woman24.

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Салат з буряка, моркви та яблука

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 100 – 150 грамів буряка;

– 100 грамів моркви;

– 100 грамів яблука;

– волоські горіхи для прикраси;

– 1 – 2 столові ложки лимонного соку;

– 1 столова ложка оливкової олії;

– 1 чайна ложка меду.

Приготування:

З усіх інгредієнтів зчистьте шкірку. Щоб салат був привабливішим в плані оформлення, можете натерти буряк, моркву та яблуко на тертці для моркви по-корейськи.

Зробіть для салату заправку. Для цього змішайте лимонний сік, олію, мед. Залийте салат та добре перемішайте. Дайте постояти 20 хвилин.

Перед подачею до столу притрусіть салат подрібненими волоськими горіхами. А тепер вітамінізуйтеся.

Смачного!

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