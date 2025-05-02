Щоб підкреслити його легкість, можна використовувати просту заправку з олії та лимонного соку, тоді як ті, хто шукає більш кремову текстуру, можуть вибрати йогурт. Рецептом вітамінного салату з буряка, моркви та яблука ділиться 24 Канал з посиланням на Woman24.
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Салат з буряка, моркви та яблука
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2
Інгредієнти:
– 100 – 150 грамів буряка;
– 100 грамів моркви;
– 100 грамів яблука;
– волоські горіхи для прикраси;
– 1 – 2 столові ложки лимонного соку;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– 1 чайна ложка меду.
Приготування:
- З усіх інгредієнтів зчистьте шкірку. Щоб салат був привабливішим в плані оформлення, можете натерти буряк, моркву та яблуко на тертці для моркви по-корейськи.
- Зробіть для салату заправку. Для цього змішайте лимонний сік, олію, мед. Залийте салат та добре перемішайте. Дайте постояти 20 хвилин.
- Перед подачею до столу притрусіть салат подрібненими волоськими горіхами. А тепер вітамінізуйтеся.
Смачного!
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