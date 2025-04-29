24 Канал пропонує приготувати легкий салат без майонезу – з авокадо, помідорів та тунця, заправлених оливковою олією. А його подача стане вдалою прикрасою будь-якого столу.

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Салат з авокадо, помідорами та тунцем

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 1 авокадо;

– 2 помідори;

– кілька гілочок кропу;

– 3 – 4 пера зеленої цибулі;

– 180 грамів консервованого тунця;

– 1 столова ложка оливкової олії;

– 1 столова ложка соєвого соусу;

– сіль – на смак;

– 1 чайна ложка лимонного соку.

Приготування:

Наріжте м'якуш авокадо та помідори невеликими кубиками, подрібніть зелень. Розімніть вилкою тунця.

Змішайте масло, соєвий соус і кріп, полийте рибу і перемішайте.

Помідори злегка посоліть і змішайте із зеленою цибулею. Авокадо збризкайте лимонним соком.

Викладіть на блюдо шарами авокадо, тунець та помідори.

Готово!

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