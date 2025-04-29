24 Канал предлагает приготовить легкий салат без майонеза – из авокадо, помидоров и тунца, заправленных оливковым маслом. А его подача станет удачным украшением любого стола.

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Салат с авокадо, помидорами и тунцом

Время: 15 минут

15 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 1 авокадо;

– 2 помидора;

– несколько веточек укропа;

– 3 – 4 пера зеленого лука;

– 180 граммов консервированного тунца;

– 1 столовая ложка оливкового масла;

– 1 столовая ложка соевого соуса;

– соль – по вкусу;

– 1 чайная ложка лимонного сока.

Приготовление:

Нарежьте мякоть авокадо и помидоры небольшими кубиками, измельчите зелень. Разомните вилкой тунца.

Смешайте масло, соевый соус и укроп, полейте рыбу и перемешайте.

Помидоры слегка посолите и смешайте с зеленым луком. Авокадо сбрызните лимонным соком.

Выложите на блюдо слоями авокадо, тунец и помидоры.

Готово!

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