24 Канал предлагает приготовить легкий салат без майонеза – из авокадо, помидоров и тунца, заправленных оливковым маслом. А его подача станет удачным украшением любого стола.
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Салат с авокадо, помидорами и тунцом
- Время: 15 минут
- Порции: 2
Ингредиенты:
– 1 авокадо;
– 2 помидора;
– несколько веточек укропа;
– 3 – 4 пера зеленого лука;
– 180 граммов консервированного тунца;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– 1 столовая ложка соевого соуса;
– соль – по вкусу;
– 1 чайная ложка лимонного сока.
Приготовление:
- Нарежьте мякоть авокадо и помидоры небольшими кубиками, измельчите зелень. Разомните вилкой тунца.
- Смешайте масло, соевый соус и укроп, полейте рыбу и перемешайте.
- Помидоры слегка посолите и смешайте с зеленым луком. Авокадо сбрызните лимонным соком.
- Выложите на блюдо слоями авокадо, тунец и помидоры.
Готово!
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